“Viera Un’italiana del ’23” | l’opera letteraria dell’autrice emiliana Paola Mattioli

(Di giovedì 23 settembre 2021) “del ’23” diè la raccolta di memorie della madre, ritrovate in un quaderno di pelle verde e pubblicate insieme a fotografie dell’epoca e a un sentito commento della figlia. Ne risulta una biografia intima e sincera, a tratti struggente, in cui si è osservatori privilegiati della vita di una donna che ha avuto tanto coraggio e determinazione, e che è stata purtroppo segnata da dolorose tragedie famigliari.Narrata in prima persona con un linguaggio semplice e scorrevole,ha il pregio di far sentire il lettore a casa, come se stesse ascoltando il racconto di sua nonna accanto al fuoco; la vicenda di vita diBruni è infatti quella di tutti coloro che sono nati nei primi vent’anni del Novecento, e che hanno ...