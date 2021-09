Video-sorveglianza | telecamere ai rioni Porto | Canalone e nella zona alta

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Comune procede alla implementazione strutturale del servizio di. Fino al 1 ottobre i lavori di installazione del sistemainteresseranno alcune strade cittadine, per le quali vigeranno i divieti di sosta e di fermata notturni con rimozione forzata. In particolare in via Ligea, nel tratto finale del viadotto Gatto in prossimità della rotatoria di immissione su via Ligea, in piazzale San Leo nei pressi della galleria. In via Demetrio Moscato, dalle ore 20 del 1 ottobre, sarà istituito il transito a senso unico alternato. Leggi qui l’Ordinanza comunale. I lavori “rientrano nel progetto Ulisse II bandito dalla Regione Campania per l’installazione di punti diin città”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.