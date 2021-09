Via al Festival internazionale di filosofia di Ischia: da Odifreddi a Cazzullo, oltre 100 conferenze (Di giovedì 23 settembre 2021) Rieducarsi alle diversità, liberarsi dagli opinionismi, aprirsi agli universi, reali e metaforici: la settima edizione del Festival internazionale di filosofia di Ischia e Napoli entra nel vivo con quattro date di rilievo e con il consueto format, che consente l’accesso alla disciplina anche ai non specialisti. A cominciare dai bambini, che saranno protagonisti il 24 e il 25 settembre di due lezioni speciali, con Giuseppe Ferraro (Università Federico II): la filosofia è a portata di tutti. Dopo l’apertura dei lavori, oggi, giovedì 23 settembre ai Giardini La Mortella, con il benvenuto del direttore del Festival, Raffaele Mirelli, e la lectio magistralis di Markus Gabriel (Università di Bonn) sull’universo come provincia ontologica, il programma propone al Castello aragonese ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 settembre 2021) Rieducarsi alle diversità, liberarsi dagli opinionismi, aprirsi agli universi, reali e metaforici: la settima edizione deldidie Napoli entra nel vivo con quattro date di rilievo e con il consueto format, che consente l’accesso alla disciplina anche ai non specialisti. A cominciare dai bambini, che saranno protagonisti il 24 e il 25 settembre di due lezioni speciali, con Giuseppe Ferraro (Università Federico II): laè a portata di tutti. Dopo l’apertura dei lavori, oggi, giovedì 23 settembre ai Giardini La Mortella, con il benvenuto del direttore del, Raffaele Mirelli, e la lectio magistralis di Markus Gabriel (Università di Bonn) sull’universo come provincia ontologica, il programma propone al Castello aragonese ...

