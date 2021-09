Vi racconto l’Italia che fa sistema agli Stati generali dell’export (Di giovedì 23 settembre 2021) I dati dell’export lo confermano: stiamo uscendo dalla pandemia, seppur con grande fatica e con cicatrici che non si cancellano. “Per le esportazioni italiane si prevede una crescita dell’11,3%, che consentirà già nel corso del 2021 un pieno ritorno ai livelli pre-pandemia. Le vendite di beni made in Italy raggiungeranno, infatti, quota 482 miliardi di euro, per poi continuare ad aumentare del 5,4% nel 2022 e assestarsi su una crescita del 4%, in media, nel biennio successivo. Tale ritmo, superiore di quasi un punto percentuale al tasso medio pre-crisi (+3,1%, in media annua, tra 2012 e 2019), consentirà di raggiungere nel 2024 il valore di 550 miliardi di euro di esportazioni di beni”. Nei dati di Istat e Sace ci sono le cifre di una ripresa imponente. Ma se andiamo a vedere più da vicino, ci accorgiamo che i numeri non sono gli stessi per tutte le regioni d’Italia: ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 settembre 2021) I datilo confermano: stiamo uscendo dalla pandemia, seppur con grande fatica e con cicatrici che non si cancellano. “Per le esportazioni italiane si prevede una crescita dell’11,3%, che consentirà già nel corso del 2021 un pieno ritorno ai livelli pre-pandemia. Le vendite di beni made in Italy raggiungeranno, infatti, quota 482 miliardi di euro, per poi continuare ad aumentare del 5,4% nel 2022 e assestarsi su una crescita del 4%, in media, nel biennio successivo. Tale ritmo, superiore di quasi un punto percentuale al tasso medio pre-crisi (+3,1%, in media annua, tra 2012 e 2019), consentirà di raggiungere nel 2024 il valore di 550 miliardi di euro di esportazioni di beni”. Nei dati di Istat e Sace ci sono le cifre di una ripresa imponente. Ma se andiamo a vedere più da vicino, ci accorgiamo che i numeri non sono gli stessi per tutte le regioni d’Italia: ...

