Vettel: 'Aston Martin campione in 5 anni? Chissà dove sarò' (Di giovedì 23 settembre 2021) Tra un appello al voto in Germania e un futuro ancora in F1, Sebastian Vettel ha aperto il fine settimana del GP Russi a Sochi. Il pilota dell'Aston Martin, che ha favorevolmente accolto l'arrivo di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 settembre 2021) Tra un appello al voto in Germania e un futuro ancora in F1, Sebastianha aperto il fine settimana del GP Russi a Sochi. Il pilota dell', che ha favorevolmente accolto l'arrivo di ...

Advertising

F1inGenerale_ : F1 | GP Russia, Sebastian Vettel sul rinnovo firmato con l’Aston Martin: “Mai stato in discussione” - FormulaPassion : #F1: #Vettel ribadisce, la sua presenza in #AstonMartin nel 2022 non è mai stata messa in discussione - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Vettel non ha dubbi, la #AstonMartin ha un progetto valido per il futuro - FormulaPassion : #F1: #Vettel non ha dubbi, la #AstonMartin ha un progetto valido per il futuro - realferrarista : RT @FormulaPassion: Vettel sulla lotta Hamilton-Verstappen: “Prevarrà il pilota, macchine simili” -