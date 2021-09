Veronica Squinzi e l' eredità Mapei | ' Dalla Roubaix ' 96 all' Europeo targato Sassuolo'

Advertising

A quasi due anni dalla scomparsa di Giorgio e Adriana, e in occasione dei Mondiali di Lovanio, siamo andati a trovarea.d. del gruppo Mapei e vice presidente del Sassuolo . 'Il ...... continuiamo a sostenere eventi di primo piano, come i Campionati del mondo di ciclismo su strada, per dare il nostro supporto a questo sport che ci ha dato tanto - ha dichiarato, AD ...A due anni dalla scomparsa di Giorgio e Adriana Squinzi la figlia descrive il forte legame tra la multinazionale milanese, il pianeta bici e la maglia arcobaleno ...17/09/2021 - Mapei, azienda leader nella produzione di materiali chimici per edilizia, celebre nel mondo anche per il suo contributo al ciclismo, rinnova il sostegno a UCI – Union Cycliste Internation ...