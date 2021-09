Venerdì 24 settembre Irene Grandi sul palco di Vocalia (Di giovedì 23 settembre 2021) E’ la sera di Irene Grandi, una delle più amate cantanti italiane, al festival Vocalia di Maniago, aperto ieri dal blues di Alex Britti ne teatro della città. Venerdì 24 settembre, alle 21, porterà sul palco del Teatro Verdi il suo nuovo progetto “Io in blues” che così spiega lei stessa: “In questo momento che ci ha tenuto lontani gli uni dagli altri, incerti sul futuro, sconvolti da tanti cambiamenti e rattristati dalla sorte dei più fragili, ho fatto molta fatica a trovare ispirazione e slancio, finché ho smesso di cercare qualcosa di nuovo e mi sono immersa in qualcosa che conoscevo, che amavo ma che da molto tempo non praticavo più. Ho voluto ricordare da dove vengo e ritornare appunto alle radici sperando così di ritrovare anche io un maggiore radicamento e una nuova forza di ... Leggi su udine20 (Di giovedì 23 settembre 2021) E’ la sera di, una delle più amate cantanti italiane, al festivaldi Maniago, aperto ieri dal blues di Alex Britti ne teatro della città.24, alle 21, porterà suldel Teatro Verdi il suo nuovo progetto “Io in blues” che così spiega lei stessa: “In questo momento che ci ha tenuto lontani gli uni dagli altri, incerti sul futuro, sconvolti da tanti cambiamenti e rattristati dalla sorte dei più fragili, ho fatto molta fatica a trovare ispirazione e slancio, finché ho smesso di cercare qualcosa di nuovo e mi sono immersa in qualcosa che conoscevo, che amavo ma che da molto tempo non praticavo più. Ho voluto ricordare da dove vengo e ritornare appunto alle radici sperando così di ritrovare anche io un maggiore radicamento e una nuova forza di ...

