“Vendetta | guerra nell’antimafia” la nuova serie Netflix dal 24 settembre

"Vendetta: guerra nell'antimafia" è il titolo della nuova docuserie degli autori Ruggero Di Maggio e Davide Gambino, che debutterà il 24 settembre su Netflix. Gli autori hanno raccontato le storie di due esponenti dell'antimafia, che si sono ritrovati a scontrarsi e ad avere a che fare con gravi accuse. Davide Gambino e Ruggero Di Maggio sono gli autori, direttori e produttori della serie "Vendetta: guerra nell'antimafia", disponibile a partire dal 24 settembre su Netflix. Gambino e Di Maggio hanno seguito le vicende di due esponenti dell'antimafia, protagonisti della serie, che si sono ritrovati a scontrarsi tra loro a seguito di ...

