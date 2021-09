Varato il dl che azzera per 3 milioni di indigenti l'aumento della luce e per 2,5 quello del gas. E gli altri? Il rincaro c'è (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas nel quarto trimestre 2021. Le nuove misure, spiega ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas nel quarto trimestre 2021. Le nuove misure, spiega ...

Advertising

scuroscuroscuro : RT @paolo_damilano: Un indice varato dal New York Times definisce lo stato di salute di una città in base alle gru che si intravedono dallo… - paolo_damilano : Un indice varato dal New York Times definisce lo stato di salute di una città in base alle gru che si intravedono d… - fisco24_info : A Cagliari varato progetto superboat, Iaconianni e Chessa lanciano il Fim Sardinia Grand Prix: Si chiama “Superboat… - infoitinterno : Vespucci, quel veliero che il mondo ci invidia: ritorno nel porto dove fu varato 90 anni fa - RosannaVaroli : Vespucci, quel veliero che il mondo ci invidia: ritorno nel porto dove fu varato 90 anni fa -