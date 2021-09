Vanessa Spoto replica al gossip su Massimiliano e Eugenia | “Mi sento presa in giro | non si gioca…” FOTO

(Di giovedì 23 settembre 2021) In queste ore sta circolando sul web unmolto interessante che riguarda un ipotetico ritorno di fiamma trae sulla vicenda è intervenuta anche. La ragazza ha detto di non sapere se questosia vero oppure no. Una cosa, tuttavia, le sembra certa. Se il pettegolezzo fosse reale, L'articolo proviene da KontroKultura.

Il 25 agosto Massimiliano Mollicone aveva annunciato la rottura da, la corteggiatrice scelta solo due mesi prima alla fine del percorso dell'ultima edizione di Uomini e Donne. "Io eci siamo lasciati perché la coppia non era più felice. Tra noi ...Scoppia il triangolo dopo il riavvicinamento tra i due protagonisti di Uomini e ...Condividi . La voce del riavvicinamento tra Massimiliano Mollicone ed Eugenia Rigotti è arrivata, inevitabilmente, anche a Vanessa spoto, ex di lui, che decide di intervenire via ...Qualche settimana fa Massimiliano Mollicone - ex tronista di Uomini e Donne - aveva annunciato la fine della sua storia d’amore con l'ex cort ...