Vancouver Whitecaps-Dallas | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 23 settembre 2021) Isperano che un nuovo volto in disparte possa ribaltare le loro fortune nella Western Conference quando si recheranno nella bellissima British Columbia per affrontare isabato al BC Place Stadium. I Caps hanno ottenuto un grande pareggio per 1-1 in trasferta contro i Colorado Rapids lo scorso fine settimana, mentre i Toros sono ora sette punti indietro rispetto ai playoff dopo aver perso una decisione per 3-2 contro la Houston Dynamo. Il calcio di inizio diè previsto per le ore 4 del mattino di domenica 26 settembre. Prepartita: a che punto sono le due squadre?...