Valentina Augusti attacca Sonia Bruganelli | “Apri bocca solo per sentenziare…”

(Di giovedì 23 settembre 2021)e le perplessità su Tommaso Eletti Qualche giorno fa l’opinionistaha espresso delle perplessità sul 21enne Tommaso Eletti prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6. La moglie di Paolo Bonolis ha confessato di non essersi scagliata immediatamente con il gieffino proprio per la sua giovane età. Nella L'articolo proviene da KontroKultura.

Nullirisponde con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram alle parole pronunciate da Sonia Bruganelli durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti ......Tommaso Eletti diventato particolarmente noto al pubblico per aver partecipato al noto reality show di Canale 5 ovvero Temptation Island in compagnia dell'ex fidanzataNulli. E ...Valentina Nulli Augusti risponde con una storia pubblicata su Instagram alle parole di Sonia Bruganelli durante l'ultima puntata del GF Vip.Nell'ultima diretta del GFVip 6 andata in onda lunedì sera, si è dato spazio alle sensazioni che sta vivendo attualmente Tommaso Eletti. L'ex volto di Un forte replica quella di Valentina all'opinioni ...