Vaccino Novavax, chiesta a Oms autorizzazione uso d’emergenza (Di giovedì 23 settembre 2021) Vaccino anti Covid Novavax, l’azienda americana, insieme al partner Serum Institute of India, ha presentato all’Organizzazione mondiale della sanità la richiesta di inserire il suo Vaccino NVX-CoV2373 nell’elenco Oms per l’uso d’emergenza (Eul). La domanda fa seguito alla richiesta precedentemente avanzata dalle società al Drugs Controller General of India (Dcgi), si legge in una nota, e rappresenta “un passo significativo per accelerare l’accesso” ai vaccini “e una distribuzione più equa ai Paesi del mondo che hanno grande bisogno” di prodotti immunizzanti contro Sars-CoV-2, dichiara Stanley C. Erck, presidente e amministratore Delegato di Novavax. Il manager sottolinea “il valore della collaborazione globale e la necessità di approcci multipli per aiutare a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021)anti Covid, l’azienda americana, insieme al partner Serum Institute of India, ha presentato all’Organizzazione mondiale della sanità la ridi inserire il suoNVX-CoV2373 nell’elenco Oms per l’uso(Eul). La domanda fa seguito alla riprecedentemente avanzata dalle società al Drugs Controller General of India (Dcgi), si legge in una nota, e rappresenta “un passo significativo per accelerare l’accesso” ai vaccini “e una distribuzione più equa ai Paesi del mondo che hanno grande bisogno” di prodotti immunizzanti contro Sars-CoV-2, dichiara Stanley C. Erck, presidente e amministratore Delegato di. Il manager sottolinea “il valore della collaborazione globale e la necessità di approcci multipli per aiutare a ...

