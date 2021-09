Vaccino Covid, De Luca: “Farò terza dose, basta imbecillità” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Io Farò la terza dose del Vaccino contro il coronavirus e penso che dobbiamo denunciare con forza l’irresponsabilità, l’inciviltà e la stupidità di quelli che hanno promosso campagne ‘no Covid’ e, arrivati a un certo punto, non c’è neanche più margine per discutere”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Vorrei incontrare qualcuno di questi imbecilli che raccontano frottole – ha aggiunto De Luca – per dirgli: tu, rispetto al bambino che si deve fare l’antipoliomielite, cosa dici? Che è toccata la libertà quando rendiamo obbligatorio il Vaccino? Andiamo avanti e cerchiamo di essere un Paese serio e responsabile, se non vogliamo tornare a conoscere drammi nelle famiglie. Dio non voglia che questi imbecilli che parlano a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021) “Ioladelcontro il coronavirus e penso che dobbiamo denunciare con forza l’irresponsabilità, l’inciviltà e la stupidità di quelli che hanno promosso campagne ‘no’ e, arrivati a un certo punto, non c’è neanche più margine per discutere”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De. “Vorrei incontrare qualcuno di questi imbecilli che raccontano frottole – ha aggiunto De– per dirgli: tu, rispetto al bambino che si deve fare l’antipoliomielite, cosa dici? Che è toccata la libertà quando rendiamo obbligatorio il? Andiamo avanti e cerchiamo di essere un Paese serio e responsabile, se non vogliamo tornare a conoscere drammi nelle famiglie. Dio non voglia che questi imbecilli che parlano a ...

