Vaccino Covid | De Luca | “Farò terza dose | basta imbecillità”

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Ioladelcontro il coronavirus e penso che dobbiamo denunciare con forza l’irresponsabilità, l’inciviltà e la stupidità di quelli che hanno promosso campagne ‘no’ e, arrivati a un certo punto, non c’è neanche più margine per discutere”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De. “Vorrei incontrare qualcuno di questi imbecilli che raccontano frottole – ha aggiunto De– per dirgli: tu, rispetto al bambino che si deve fare l’antipoliomielite, cosa dici? Che è toccata la libertà quando rendiamo obbligatorio il? Andiamo avanti e cerchiamo di essere un Paese serio e responsabile, se non vogliamo tornare a conoscere drammi nelle famiglie. Dio non voglia che questi imbecilli che parlano a ...

... immunologi, infettivologi in tv, alla radio o intervistati dai giornali su- 19 solo se ... Un opinionista non può dire 'ilè sperimentale', deve dire 'voglio sapere se è sperimentale' che ...Tamponi gratuiti per chi non ha il green pass, no alper i bambini sotto i 12 anni e responsabilità dello Stato, che deve risarcire i danni, in caso di reazioni avverse alanti -. Sono le richieste del leader della Lega Matteo Salvini lanciate durante un punto stampa a Cutro, in provincia di Crotone. 'Noi chiediamo tamponi rapidi e gratuiti perchè mi ...Il programma internazionale Covax avrebbe dovuto distribuire due miliardi di dosi di vaccini anti-covid ai Paesi più poveri entro il 2021, ma è lontano dall'obiettivo.La pandemia di coronavirus finirà tra un anno. Questa è la previsione di Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna, la società di biotecnologie produttrice dell’omonimo vaccino anti Covid. “ ...