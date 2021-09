Vaccino anti-Covid, da Fda l’ok alla terza dose del siero Pfizer per over 65 e fragili (Di giovedì 23 settembre 2021) Washington – La Food and Drug Administration ha autorizzato la somministrazione della terza dose del Vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech per le persone dai 65 anni in su e per i soggetti fragili, ovvero tutti coloro (di età compresa tra i 18 e i 64 anni) ad alto rischio di contrarre la malattia in forma grave. Il richiamo potrà essere effettuato sei mesi dopo aver completato il ciclo vaccinale. Sì alla terza dose anche per i 18-64enni la cui frequente esposizione professionale al virus li espone ad alto rischio gravi complicanze e di malattia grave. La decisione della Fda segue le raccomandazioni fornite venerdì dal suo comitato di esperti indipendenti che, al termine di una riunione di oltre 8 ore, suggerito ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 settembre 2021) Washington – La Food and Drug Administration ha autorizzato la somministrazione delladeldi-BioNTech per le persone dai 65 anni in su e per i soggetti, ovvero tutti coloro (di età compresa tra i 18 e i 64 anni) ad alto rischio di contrarre la malattia in forma grave. Il richiamo potrà essere effettuato sei mesi dopo aver completato il ciclo vaccinale. Sìanche per i 18-64enni la cui frequente esposizione professionale al virus li espone ad alto rischio gravi complicanze e di malattia grave. La decisione della Fda segue le raccomandazioni fornite venerdì dal suo comitato di esperti indipendenti che, al termine di una riunione di oltre 8 ore, suggerito ...

Advertising

Mov5Stelle : Cento milioni di dosi di vaccino anti Covid 19 rischiano di finire nella spazzatura. Donare subito queste dosi ai P… - silvia_sb_ : In farmacia c’è un uomo che ha fatto il vaccino anti Covid a mRNA e sta chiedendo delle pastiglie “per depurare l’o… - Agenzia_Ansa : In Italia si parte da oggi con la terza dose di vaccino anti-covid: la somministrazione riguarda le persone immunoc… - CiccioniSe : RT @massimofantini4: Prendendo in considerazione solo il livello di anticorpi neutralizzanti per determinare efficacia dei vaccini anti #CO… - OssMalattieRare : Da Aifa la lista dei farmaci per l’accesso alla terza dose. L'elenco non è esaustivo, ma aiuta a selezionare i sog… -