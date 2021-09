Vaccini: Emilia - Romagna raggiunge l'80% con ciclo completo (Di giovedì 23 settembre 2021) L'Emilia - Romagna ha raggiunto l'80% di vaccinati con ciclo completo, l'85% con almeno una dose. Ne dà notizia il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: "Ora obiettivo 90% di vaccinati in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) L'ha raggiunto l'80% di vaccinati con, l'85% con almeno una dose. Ne dà notizia il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: "Ora obiettivo 90% di vaccinati in ...

Vaxzevria, "buttate" 1 milione di dosi Ora migliaia di vaccini attendono di essere spediti in paesi più svantaggiati. Ma, ad oggi, non si ... Dall'Emilia Romagna sono state spedite a Pratica di Mare ben 131.200 dosi di AstraZeneca, dalla ...

Vaxzevria, "buttate" 1 milione di dosi Gli italiani non le vogliono e circa un milione di dosi di AstraZeneca, da usare entro ottobre, sono state restituite dalle Regioni alla struttura commissariale. Stessa sorte per centinaia di migliaia ...

