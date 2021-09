Vaccini | Draghi | “L’Italia donerà 45 milioni di dosi entro l’anno”

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – “Siamo pronti a triplicare i nostri sforzi.fine anno doneremo 45didi vaccino ai Paesi più poveri“. È quanto ha annunciato il presidente del Consiglio Marioin occasione del suo intervento al “Global Covid-19 Summit”, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu. Una promessa più generosa di quella fatta al Global Health Summit di Roma doveaveva limitato la donazione, da parte del, a 15di. Parlando del programma Covax il premier ha spiegato che sono stati fatti “grandi progressi nella distribuzione deima ci sono ancora grandi disuguaglianze” e per questo “bisogna essere pronti a essere più generosi”. “I meccanismi multilaterali, come l’acceleratore Act e ...

Peri problemi maggiori riguardano il trasporto deie non la loro produzione. 'Va superato - ha detto- l'insufficiente coordinamento con le autorità finanziarie. Il G20 si ..."I meccanismi multilaterali, come l' acceleratore Act e Covax, " ha aggiunto" rimangono gli strumenti più efficaci per assicurare un'efficace distribuzione deie per creare la ...(Teleborsa) - "Siamo pronti a triplicare i nostri sforzi. Entro fine anno doneremo 45 milioni di dosi di vaccino ai Paesi più poveri". È quanto ha annunciato il presidente del Consiglio ...ROMA. "Noi siamo pronti a triplicare i nostri sforzi" nella donazione di dosi dei vaccini. "Entro fine anno doneremo 45 milioni di dosi" ai Paesi più poveri. Lo ha detto il premier italiano Mario Drag ...