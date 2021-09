Vaccini Covid, Draghi: “L’Italia donerà 45 milioni di dosi ai Paesi più poveri entro l’anno” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Noi siamo pronti a triplicare i nostri sforzi” nella donazione di dosi dei Vaccini. “entro fine anno doneremo 45 milioni di dosi” ai Paesi più poveri. Lo ha promesso il premier Mario Draghi intervenendo al ‘Global Covid-19 Summit‘, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu. In occasione del Global Health Summit di Roma del maggio scorso Draghi aveva annunciato la donazione, da parte delL’Italia, di 15 milioni di dosi. “Abbiamo fatto grandi progressi” nella distribuzione dei Vaccini attraverso il programma Covax ma “ci sono ancora grandi disuguaglianze” e per questo “bisogna essere pronti a essere più generosi“, sottolinea il premier. “La cooperazione ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 settembre 2021) “Noi siamo pronti a triplicare i nostri sforzi” nella donazione didei. “fine anno doneremo 45di” aipiù. Lo ha promesso il premier Mariointervenendo al ‘Global-19 Summit‘, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu. In occasione del Global Health Summit di Roma del maggio scorsoaveva annunciato la donazione, da parte del, di 15di. “Abbiamo fatto grandi progressi” nella distribuzione deiattraverso il programma Covax ma “ci sono ancora grandi disuguaglianze” e per questo “bisogna essere pronti a essere più generosi“, sottolinea il premier. “La cooperazione ...

