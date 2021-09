Vaccini Covid, Draghi all’Onu: “l’Italia donerà 45 milioni di dosi entro il 2021” (Di giovedì 23 settembre 2021) l’Italia intende aumentare il più possibile il suo impegno nella lotta al Covid su scala planetaria. Con l’obiettivo di aiutare i paesi poveri del mondo ad affrontare e superare la pandemia. “Noi siamo pronti a triplicare i nostri sforzi” nella donazione di dosi dei Vaccini, ha detto il premier Mario Draghi. “entro fine anno doneremo 45 milioni di dosi” alle nazioni in via di sviluppo. Le dichiarazioni di Draghi sono arrivate dal Global Covid-19 Summit, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu, in corso a New York. Vaccini, il programma Covax In occasione del Global Health Summit di Roma, lo scorso maggio, Draghi aveva annunciato la donazione, da parte dell’Italia, ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 settembre 2021)intende aumentare il più possibile il suo impegno nella lotta alsu scala planetaria. Con l’obiettivo di aiutare i paesi poveri del mondo ad affrontare e superare la pandemia. “Noi siamo pronti a triplicare i nostri sforzi” nella donazione didei, ha detto il premier Mario. “fine anno doneremo 45di” alle nazioni in via di sviluppo. Le dichiarazioni disono arrivate dal Global-19 Summit, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu, in corso a New York., il programma Covax In occasione del Global Health Summit di Roma, lo scorso maggio,aveva annunciato la donazione, da parte del, ...

Advertising

RobertoBurioni : Sono stati somministrati 4 miliardi di vaccini senza conseguenze rilevanti in termini di effetti collaterali. Se fo… - borghi_claudio : intanto oggi il tripudio dei vaccini per i bambini a fronte di zero bambini morti di covid. Avanti così. Del resto… - Avvenire_Nei : Cento milioni di vaccini in scadenza, lo spreco senza fine dei Paesi ricchi - linacondina : RT @barbarab1974: In FDA non sta andando tutto bene Crolla il castello di carte COVID: Il gruppo di esperti sui vaccini della FDA si schier… - AndIreGiu : RT @vitalbaa: “Siccome avete paura voi, donate i vaccini a noi, ma da noi si muore più di malaria e fame che di Covid: perché non donate an… -