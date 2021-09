Vaccini anti covid su licenza “sono equivalenti” (Di giovedì 23 settembre 2021) Vaccini anti covid, per il ministero della Salute sono “equivalenti a quelli effettuati nell’ambito del Piano strategico nazionale dei Vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” i seguenti Vaccini: Vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea; – Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca; – R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca; – covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca. “Pertanto -si legge in una circolare- nel confermare quanto disposto con le circolari prot n° 9662-26-07-2021-DGSISS e prot. n° ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021), per il ministero della Salutea quelli effettuati nell’ambito del Piano strategico nazionale deiper la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” i seguentiper i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea; – Covishield (Serum Institute of India), prodotti sudi AstraZeneca; – R-CoVI (R-Pharm), prodotto sudi AstraZeneca; –-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto sudi AstraZeneca. “Pertanto -si legge in una circolare- nel confermare quanto disposto con le circolari prot n° 9662-26-07-2021-DGSISS e prot. n° ...

Advertising

ladyonorato : Ripropongo un articolo che riporta correttamente le osservazioni di due eminenti scienziati sul tema: I vaccini ant… - Sakurauchi_Hime : RT @ParcodiGiacomo: @LucioMalan @italianavera333 Se è vero l'orrore è doppio, perché il docente di religione dovrebbe conoscere la Nota del… - marily1980 : RT @GiacomoGorini: Grazie a tutti i non-esperti per le opinioni sul futuro dei vaccini anti-Covid. Capisco e condivido l'interesse nel form… - caselli_s : RT @GiacomoGorini: Grazie a tutti i non-esperti per le opinioni sul futuro dei vaccini anti-Covid. Capisco e condivido l'interesse nel form… - belli_graziella : RT @GiacomoGorini: Grazie a tutti i non-esperti per le opinioni sul futuro dei vaccini anti-Covid. Capisco e condivido l'interesse nel form… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anti Vaccino ai bambini tra i 5 e i 12 anni, l'Ema: 'Dati Pfizer a ottobre, Moderna a novembre' Per il vaccino anti Covid ai bambini tra i 5 e i 12 anni , iniziano ad emergere le possibili tempistiche. Secondo ... l'agenzia del farmaco europea, Marco Cavaleri , responsabile strategia vaccini e ...

Ema, a inizio ottobre parere su terza dose e richiami ...prenderà posizione sulla necessità di una terza dose di vaccino anti - Covid e anche del richiamo "all'inizio di ottobre". Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile della task force per i vaccini e le ...

Vaccini anti covid su licenza "sono equivalenti" Adnkronos Muore a 14 anni dopo 26 giorni di coma, indagati tre medici Tre medici sono stati iscritti sul registro degli indagati dalla Procura di Lecce in relazione alla morte di una 14enne avvenuta nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico di Bari lo sc ...

Covid, stop a sanitari senza vaccino “è totale” Il vaccino anti Covid degli operatori sanitari è un requisito imprescindibile per svolgere l’attività professionale. E' necessaria per le nuove iscrizioni all’albo, e deve permanere nel tempo, in ogni ...

Per il vaccinoCovid ai bambini tra i 5 e i 12 anni , iniziano ad emergere le possibili tempistiche. Secondo ... l'agenzia del farmaco europea, Marco Cavaleri , responsabile strategiae ......prenderà posizione sulla necessità di una terza dose di vaccino- Covid e anche del richiamo "all'inizio di ottobre". Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile della task force per ie le ...Tre medici sono stati iscritti sul registro degli indagati dalla Procura di Lecce in relazione alla morte di una 14enne avvenuta nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico di Bari lo sc ...Il vaccino anti Covid degli operatori sanitari è un requisito imprescindibile per svolgere l’attività professionale. E' necessaria per le nuove iscrizioni all’albo, e deve permanere nel tempo, in ogni ...