Vaccini anti covid su licenza “sono equivalenti”

(Di giovedì 23 settembre 2021), per il ministero della Salutea quelli effettuati nell’ambito del Piano strategico nazionale deiper la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” i seguentiper i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea; – Covishield (Serum Institute of India), prodotti sudi AstraZeneca; – R-CoVI (R-Pharm), prodotto sudi AstraZeneca; –-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto sudi AstraZeneca. “Pertanto -si legge in una circolare- nel confermare quanto disposto con le circolari prot n° 9662-26-07-2021-DGSISS e prot. n° 35209-04/08/2021-DGPRE, ...

ladyonorato : Ripropongo un articolo che riporta correttamente le osservazioni di due eminenti scienziati sul tema: I vaccini ant… - cecchigia60 : 5 giovani con miocardite e pericardite dopo il vaccino

Per il vaccinoCovid ai bambini tra i 5 e i 12 anni , iniziano ad emergere le possibili tempistiche. Secondo ... l'agenzia del farmaco europea, Marco Cavaleri , responsabile strategiae ...Nella Asl Bat in linea con le indicazioni ministeriali e regionali continua anche nella Asl Bt la vaccinazione dei pazienti fragili con la terza dose. I pazienti vengono individuati e contattati dalle ...Il comitato consultivo del Centers for Disease Control and Prevention ha approvato all'unanimità la terza dose del vaccino Pfzier anti-Covid per gli over 65. La raccomandazione dell'Advisory Committee ...StampaL’Agenzia europea del farmaco (Ema) prenderà posizione sulla necessità di una terza dose di vaccino anti-Covid e anche del richiamo “all’inizio di ottobre”. Lo ha detto Marco Cavaleri, responsab ...