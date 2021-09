Vaccini ai ragazzi di 12 - 19 anni nelle Marche: più della metà è immunizzato, ma uno su tre non ha neanche la prima dose (Di giovedì 23 settembre 2021) ANCONA - nelle Marche il 54,7% dei giovani tra i 12 ed i 19 anni hanno effettuato il ciclo completo di Vaccini anti Covid: è questo l'ultimo dato a disposizione dell'Ufficio regionale scolastico che ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 23 settembre 2021) ANCONA -il 54,7% dei giovani tra i 12 ed i 19hanno effettuato il ciclo completo dianti Covid: è questo l'ultimo dato a disposizione dell'Ufficio regionale scolastico che ...

Advertising

Luca77mg : @mattino5 Che trasmissione faziosa !!! Speculare sui dolori degli altri ..mettendo contro coloro che per libera e l… - dr_calcagni : @lapescadielio Ha detto una grande falsità! Mio figlio è stato vaccinato quando i vaccini sono stati approvati sui… - valevalees : @antoniodiba Però si diceva la stessa cosa l'anno scorso senza vaccini... Non si può sempre imputare tutto alla scu… - Mic_a_e_la : RT @conservatore_il: Odiosa è l’ipocrisia,la malafede. Sanno che non c’è ragione di obbligare a maschere e vaccini fanciulli e ragazzi,ma p… - moefan90 : RT @conservatore_il: Odiosa è l’ipocrisia,la malafede. Sanno che non c’è ragione di obbligare a maschere e vaccini fanciulli e ragazzi,ma p… -