Vaccinarsi contro Covid-19 in gravidanza potrebbe trasferire gli anticorpi anche ai neonati (Di giovedì 23 settembre 2021) Foto: freestocks/UnsplashVaccini contro Sars-cov-2 e gravidanza: dopo le iniziali precauzioni, il numero crescente di prove derivanti dalle vaccinazioni indica che questi sono sicuri e in grado di proteggere anche le donne incinte. Non solo protezione per le future mamme: un team di ricercatori dell’università di New York, ha trovato, in un piccolo numero di neonati, un’elevata quantità di anticorpi anti-coronavirus derivanti dalle madri che si erano sottoposte a un ciclo completo di vaccinazione con vaccini a mRna. trasferire l’immunità ai neonati sarebbe cruciale per proteggere i bambini dalle infezioni durante i primi mesi di vita: è quanto suggeriscono i risultati dello studio, pubblicato sulla rivista American Journal of Obstetrics & Gynecology. Proteggere i ... Leggi su wired (Di giovedì 23 settembre 2021) Foto: freestocks/UnsplashVacciniSars-cov-2 e: dopo le iniziali precauzioni, il numero crescente di prove derivanti dalle vaccinazioni indica che questi sono sicuri e in grado di proteggerele donne incinte. Non solo protezione per le future mamme: un team di ricercatori dell’università di New York, ha trovato, in un piccolo numero di, un’elevata quantità dianti-coronavirus derivanti dalle madri che si erano sottoposte a un ciclo completo di vaccinazione con vaccini a mRna.l’immunità aisarebbe cruciale per proteggere i bambini dalle infezioni durante i primi mesi di vita: è quanto suggeriscono i risultati dello studio, pubblicato sulla rivista American Journal of Obstetrics & Gynecology. Proteggere i ...

