Usa, sparatoria in un supermercato nel Tennessee: almeno 5 morti e 15 feriti. La fuga dei clienti dal parcheggio – Il video (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora una sparatoria che scuote gli Stati Uniti. Sono almeno cinque le vittime e 15 le persone rimaste ferite da colpi di arma da fuoco durante una sparatoria all’interno del supermercato Kroger di Collierville, in Tennessee. Tra i morti vi sarebbe anche l’attentatore che, secondo le prime testimonianze, si sarebbe suicidato. Si tratterebbe di un ex dipendente del supermercato. Lanciato l’allarme, l’area esterna è stata messa subito in sicurezza dagli agenti di polizia, mentre le forze dell’ordine hanno cercando di far uscire i clienti. Numerose le ambulanze sul posto per soccorrere i feriti. Una dipendente del supermercato ha riferito di esser scappata dalle porte di emergenza non appena ha sentito gli spari e, di ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora unache scuote gli Stati Uniti. Sonocinque le vittime e 15 le persone rimaste ferite da colpi di arma da fuoco durante unaall’interno delKroger di Collierville, in. Tra ivi sarebbe anche l’attentatore che, secondo le prime testimonianze, si sarebbe suicidato. Si tratterebbe di un ex dipendente del. Lanciato l’allarme, l’area esterna è stata messa subito in sicurezza dagli agenti di polizia, mentre le forze dell’ordine hanno cercando di far uscire i. Numerose le ambulanze sul posto per soccorrere i. Una dipendente delha riferito di esser scappata dalle porte di emergenza non appena ha sentito gli spari e, di ...

