Usa, l’Fda autorizza il richiamo del vaccino Pfizer solo per gli over 65 e i fragili (Di giovedì 23 settembre 2021) La terza dose del vaccino anti Covid prodotta da Pfizer è stata autorizzata negli Stati Uniti solo per le persone sopra i 65 anni e quelle più fragili. La Food and drug administration ha seguito l’indicazione del Comitato degli esperti indipendenti, che nei giorni scorsi avevano suggerito all’agenzia del farmaco americana di escludere dal richiamo buona parte della popolazione, in assenza di dati sufficienti sui rischi, in particolare per i più giovani. La terza dose deve essere somministrata sei mesi dopo la seconda, compresi i soggetti immunodepressi di tutte le età, più soggetti al rischio di contrarre la malattia in forma severa. Attesa in giornata anche la decisione dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l’agenzia federale Usa per la prevenzione delle malattie, ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) La terza dose delanti Covid prodotta daè statata negli Stati Unitiper le persone sopra i 65 anni e quelle più. La Food and drug administration ha seguito l’indicazione del Comitato degli esperti indipendenti, che nei giorni scorsi avevano suggerito all’agenzia del farmaco americana di escludere dalbuona parte della popolazione, in assenza di dati sufficienti sui rischi, in particolare per i più giovani. La terza dose deve essere somministrata sei mesi dopo la seconda, compresi i soggetti immunodepressi di tutte le età, più soggetti al rischio di contrarre la malattia in forma severa. Attesa in giornata anche la decisione dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l’agenzia federale Usa per la prevenzione delle malattie, ...

