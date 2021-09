USA, indici PMI si indeboliscono. Pesano problemi supply chain e carenza manodopera (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Resta sostenuta l’attività manifatturiera degli Stati Uniti a settembre. La stima flash sull’indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 60,5 punti, in lieve calo dai 61,1 punti di agosto e sotto le attese degli analisti (61,5 punti). L’indicatore si conferma ben al di sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione. In calo anche l’indice del settore terziario. La stima flash, sul PMI dei servizi, pubblicata da Markit, indica un valore di 54,4 punti nel mese di settembre, rispetto ai 55,1 di agosto e ai 55 del consensus. Il PMI composito si attesta così a 54,5 punti dai 55,4 precedenti. Il mercato si aspettava 58,3 punti.“Il ritmo della crescita economica degli Stati Uniti si è ulteriormente raffreddato a settembre, dopo essere salito alle stelle nel secondo trimestre, riflettendo una combinazione di picco della ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Resta sostenuta l’attività manifatturiera degli Stati Uniti a settembre. La stima flash sull’indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 60,5 punti, in lieve calo dai 61,1 punti di agosto e sotto le attese degli analisti (61,5 punti). L’indicatore si conferma ben al di sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione. In calo anche l’indice del settore terziario. La stima flash, sul PMI dei servizi, pubblicata da Markit, indica un valore di 54,4 punti nel mese di settembre, rispetto ai 55,1 di agosto e ai 55 del consensus. Il PMI composito si attesta così a 54,5 punti dai 55,4 precedenti. Il mercato si aspettava 58,3 punti.“Il ritmo della crescita economica degli Stati Uniti si è ulteriormente raffreddato a settembre, dopo essere salito alle stelle nel secondo trimestre, riflettendo una combinazione di picco della ...

