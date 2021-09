USA, indice CFNAI agosto diminuisce a 0,29 punti (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Rallenta la crescita dell’attività economica americana. L’indice Fed Chicago sull’attività nazionale (CFNAI) si è portato a 0,29 punti ad agosto, rispetto ai 0,75 punti di luglio (dato rivisto da +0,53). La media mobile a tre mesi sempre ad agosto si è portata a 0,43 punti, rispetto ai 0,36 punti di luglio. L’indice CFNAI è una media pesata di ben 85 indicatori che riflettono lo stato di salute dell’attività economica nazionale. Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Rallenta la crescita dell’attività economica americana. L’Fed Chicago sull’attività nazionale () si è portato a 0,29ad, rispetto ai 0,75di luglio (dato rivisto da +0,53). La media mobile a tre mesi sempre adsi è portata a 0,43, rispetto ai 0,36di luglio. L’è una media pesata di ben 85 indicatori che riflettono lo stato di salute dell’attività economica nazionale.

