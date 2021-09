Uomini e Donne, una nostra utente avvista Massimiliano Mollicone in compagnia di una bionda che non è Eugenia Rigotti (Foto) (Di giovedì 23 settembre 2021) La rottura tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto è ancora fresca ma il ragazzo potrebbe aver ritrovato il sorriso. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva scelto Vanessa Spoto preferendola alla rivale Eugenia Rigotti ma la storia si è conclusa dopo pochi mesi. Dopo l’annuncio della rottura alcuni rumor volevano una frequentazione tra Massimiliano ed Eugenia, anche in seguito ad alcune segnalazioni che li vedevano passeggiare insieme. La reazione di Vanessa non si è fatta attendere e la ragazza si è sfogata pochi giorni fa sul proprio profilo Instagram, dichiarando di essersi sentita presa in giro. Oggi Massimiliano è stato avvistato mano nella mano in compagnia di una ragazza ... Leggi su isaechia (Di giovedì 23 settembre 2021) La rottura trae Vanessa Spoto è ancora fresca ma il ragazzo potrebbe aver ritrovato il sorriso. L’ex tronista diaveva scelto Vanessa Spoto preferendola alla rivalema la storia si è conclusa dopo pochi mesi. Dopo l’annuncio della rottura alcuni rumor volevano una frequentazione traed, anche in seguito ad alcune segnalazioni che li vedevano passeggiare insieme. La reazione di Vanessa non si è fatta attendere e la ragazza si è sfogata pochi giorni fa sul proprio profilo Instagram, dichiarando di essersi sentita presa in giro. Oggiè statoto mano nella mano indi una ragazza ...

