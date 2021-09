Uomini e Donne, anticipazioni 23 settembre: Gemma Galgani esce con un nuovo cavaliere? Con Kerry ‘è finita’ (Di giovedì 23 settembre 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 23 settembre: ecco cosa vedremo questo pomeriggio. Uomini e Donne, anticipazioni 23 settembre: esterna di Gemma con Vincenzo? Per Kerry lei è solo … Finalmente Gemma Galgani comincia ad avere dei nuovi cavalieri. Giorni fa aveva messo gli occhi su Kerry, ma questi ha detto di considerarla soltanto un amica; poi è uscita con Filberto, che però (oltre ad essere inizialmente interessato ad Isabella) l’ha delusa subito, quando si sono visti fuori a “Uomini e Donne“. Questa volta dovrebbe essere il turno di Vincenzo. Sarà davvero così? Protagonisti Joele Milan, Matteo Fioravanti e Roberta Ilaria Giusti dopo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 23 settembre 2021)23: ecco cosa vedremo questo pomeriggio.23: esterna dicon Vincenzo? Perlei è solo … Finalmentecomincia ad avere dei nuovi cavalieri. Giorni fa aveva messo gli occhi su, ma questi ha detto di considerarla soltanto un amica; poi è uscita con Filberto, che però (oltre ad essere inizialmente interessato ad Isabella) l’ha delusa subito, quando si sono visti fuori a ““. Questa volta dovrebbe essere il turno di Vincenzo. Sarà davvero così? Protagonisti Joele Milan, Matteo Fioravanti e Roberta Ilaria Giusti dopo ...

