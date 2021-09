Un’unica presa per tutti gli smartphone: l’Unione europea prova (ancora) a imporre la Usb-C (Di giovedì 23 settembre 2021) Un unico caricatore per tutti i dispositivi elettronici mobili. Niente più porte Lightning, niente più Mini-Usb. Sopravviveranno solo le porte Usb-C. È questa la proposta della Commissione europea. Uniformare i formati delle prese di corrente dei nostri dispositivi ha due obiettivi. Il primo è quello di garantire una spesa minore ai consumatori che potranno muoversi con un solo caricabatterie e un solo cavo. Il secondo è quello di tagliare sull’impatto dei rifiuti elettronici. «Abbiamo dato all’industria tutto il tempo per trovare le proprie soluzioni, ora i tempi sono maturi per un’azione legislativa per un caricabatterie comune», ha spiegato la vice presidente dalla Commissione Ue Margrethe Vestager. Per l’Unione europea questo tentativo per il cavo unico è solo l’ultimo di una serie cominciata nel gennaio 2020, ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) Un unico caricatore peri dispositivi elettronici mobili. Niente più porte Lightning, niente più Mini-Usb. Sopravviveranno solo le porte Usb-C. È questa la proposta della Commissione. Uniformare i formati delle prese di corrente dei nostri dispositivi ha due obiettivi. Il primo è quello di garantire una spesa minore ai consumatori che potranno muoversi con un solo caricabatterie e un solo cavo. Il secondo è quello di tagliare sull’impatto dei rifiuti elettronici. «Abbiamo dato all’industria tutto il tempo per trovare le proprie soluzioni, ora i tempi sono maturi per un’azione legislativa per un caricabatterie comune», ha spiegato la vice presidente dalla Commissione Ue Margrethe Vestager. Perquesto tentativo per il cavo unico è solo l’ultimo di una serie cominciata nel gennaio 2020, ...

