“Una Voce Per San Marino”, il festival che premi con la partecipazione all’Eurovision Song Contest! (Di giovedì 23 settembre 2021) Media Evolution srl è lieta di annunciare che, in forza di contratto di sinergia tra Pubblico e Privato sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, sia con San Marino RTV, la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino, svolgerà e organizzerà un contest-festival denominato “Una Voce Per San Marino”, la cui finalità sarà quella d’individuare un soggetto vincitore che accederà all’Eurovision Song Contest 2022. Coniugare la territorialità, la partecipazione di nuove proposte e la presenza di artisti già affermati: il tutto all’insegna della qualità musicale e della capacità di Una Voce per San Marino di rappresentare un trampolino di ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 23 settembre 2021) Media Evolution srl è lieta di annunciare che, in forza di contratto di sinergia tra Pubblico e Privato sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San, sia con SanRTV, la Radiotelevisione della Repubblica di San, svolgerà e organizzerà un contest-denominato “UnaPer San”, la cui finalità sarà quella d’individuare un soggetto vincitore che accederàContest 2022. Coniugare la territorialità, ladi nuove proposte e la presenza di artisti già affermati: il tutto all’insegna della qualità musicale e della capacità di Unaper Sandi rappresentare un trampolino di ...

