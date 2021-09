Una Vita, anticipazioni spagnole: Mendez scopre il segreto di Laura (Di giovedì 23 settembre 2021) Il personaggio di Laura, fin dal suo ingresso ad Una Vita, si è fatto immediatamente notare per l'ombra di mistero che aleggia intorno alla sua figura e al suo passato. Tuttavia, stando alle anticipazioni spagnole, sarà il commissario Mendez a scoprire esattamente cosa nasconde la ragazza e, soprattutto, cosa l'ha spinta a ritrattare la sua deposizione al processo contro Genoveva Salmeron. La domestica è stata assunta in casa della dark lady dopo che lei stessa aveva fatto in modo di mandare via Agustina e già in quell'occasione Mendez ha avuto l'impressione di conoscerla. In seguito, Laura ha assistito allo scontro tra Genoveva e Santiago durante il quale la sua signora ha tenuto per sé il coltello con il quale il brasiliano l'ha minacciata, lo stesso coltello con ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 settembre 2021) Il personaggio di, fin dal suo ingresso ad Una, si è fatto immediatamente notare per l'ombra di mistero che aleggia intorno alla sua figura e al suo passato. Tuttavia, stando alle, sarà il commissarioa scoprire esattamente cosa nasconde la ragazza e, soprattutto, cosa l'ha spinta a ritrattare la sua deposizione al processo contro Genoveva Salmeron. La domestica è stata assunta in casa della dark lady dopo che lei stessa aveva fatto in modo di mandare via Agustina e già in quell'occasioneha avuto l'impressione di conoscerla. In seguito,ha assistito allo scontro tra Genoveva e Santiago durante il quale la sua signora ha tenuto per sé il coltello con il quale il brasiliano l'ha minacciata, lo stesso coltello con ...

