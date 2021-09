Una vita anticipazioni: come finirà il processo, Genoveva sarà condannata? (Di giovedì 23 settembre 2021) Felipe ha lasciato i giudici senza parole con la sua testimonianza e adesso forse, le cose per Genoveva si mettono davvero male anche se immaginiamo che Velasco avrà un piano B per far si che la donna non venga accusata dell’omicidio di Marcia. Che cosa succederà quindi? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani, 24 settembre 2021. Pronti per scoprire che cosa succederà in questo nuovo appuntamento con Una vita? La soap spagnola ci aspetta come sempre alle 14,10 domani vedremo la seconda parte dell’episodio 1252 di Acacias 38. come avrete visto Felipe ha lasciato Acacias 38 ed è andato a vivere in un piccolo appartamento da solo. E’ li che Mendez lo va a trovare per discutere di quanto è successo in tribunale. Non ci resta quindi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 settembre 2021) Felipe ha lasciato i giudici senza parole con la sua testimonianza e adesso forse, le cose persi mettono davvero male anche se immaginiamo che Velasco avrà un piano B per far si che la donna non venga accusata dell’omicidio di Marcia. Che cosa succederà quindi? Lo scopriamo con leche ci rivelano la trama della puntata di Unadi domani, 24 settembre 2021. Pronti per scoprire che cosa succederà in questo nuovo appuntamento con Una? La soap spagnola ci aspettasempre alle 14,10 domani vedremo la seconda parte dell’episodio 1252 di Acacias 38.avrete visto Felipe ha lasciato Acacias 38 ed è andato a vivere in un piccolo appartamento da solo. E’ li che Mendez lo va a trovare per discutere di quanto è successo in tribunale. Non ci resta quindi ...

