Una vita, anticipazioni 23 settembre: Ildefonso sconvolge Camino (Di giovedì 23 settembre 2021) Ildefonso, racconterà a Camino ciò che gli è realmente accaduto durante la guerra e come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata di oggi 23 settembre, la ragazza, rimarrà sconvolta da suo racconto, ma gli darà il suo appoggio. Nel frattempo, Felipe testimonierà al processo ed il giudice inizierà a dubitare dell'innocenza di Genoveva, ma le cose cambieranno appena Velasco lo interrogherà. Infine, Anabel dichiarerà guerra a Soledad, ma la domestica non si farà intimidire. Una vita, trama 23 settembre: Camino resta sconvolta dal racconto di Ildefonso Ildefonso, dopo aver cercato in tutti i modi di tenere per sé, il segreto che custodisce da diverso tempo, deciderà di dire la verità a ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 settembre 2021), racconterà aciò che gli è realmente accaduto durante la guerra e come rivelano leUnainerenti la puntata di oggi 23, la ragazza, rimarrà sconvolta da suo racconto, ma gli darà il suo appoggio. Nel frattempo, Felipe testimonierà al processo ed il giudice inizierà a dubitare dell'innocenza di Genoveva, ma le cose cambieranno appena Velasco lo interrogherà. Infine, Anabel dichiarerà guerra a Soledad, ma la domestica non si farà intimidire. Una, trama 23resta sconvolta dal racconto di, dopo aver cercato in tutti i modi di tenere per sé, il segreto che custodisce da diverso tempo, deciderà di dire la verità a ...

Advertising

MinisteroSalute : Oggi è la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, la più comune forma di demenza negli anziani. Colpisce circa 600mila p… - CremoniniCesare : Ieri nel mondo. È bellissimo. Non c’è niente di più significativo oggi di vedere migliaia di persone che ballano e… - ilriformista : Il premier Draghi su @LaStampa viene definito “timoniere di una democrazia sospesa”: ma non c’è in corso alcuna int… - sisifo1965 : Ma esiste, nel mondo, una persona anziana che dica: 'io non voglio che mio figlio o mio nipote rischi la sua vita per salvare la mia'? - ApacheRossonero : ??Da una vita lo cantiamo sei la merda di Milanooo quello stemma che hai sul cuore rappresenta il disonoreee tra sco… -