Una regione della Polonia rinuncia a essere «zona libera dall'ideologia Lgbt» (e altre 5 ci pensano): così potrà recuperare i fondi Ue (Di giovedì 23 settembre 2021) La regione della Piccola Polonia ha deciso di abrogare la risoluzione «contro l'ideologia Lgbtq+» e di modificare la propria posizione sulle politiche relative all'orientamento sessuale e ai diritti civili. Ad annunciare la decisione, il presidente del consiglio regionale Witold Kozlowski. La bozza della nuova risoluzione è già pronta e sarà sul tavolo del Consiglio per la discussione e il voto il prossimo 27 settembre. La regione intende quindi prendere le distanze dalla risoluzione approvata dal governo centrale nel 2019 poiché identifica i contenuti come «discriminatori nei confronti delle minoranze sessuali». Non solo. Alla base della decisione potrebbe esserci anche una condizione di vantaggio: la Commissione europea aveva infatti avvertito alcuni enti ...

