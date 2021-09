Advertising

CarloCalenda : Guido non diciamo eresie. È direttore di una pubblicazione di quart’ordine finanziata dalla Regione, consulente sal… - CarloCalenda : Ecco. Virginia Raggi ha la responsabilità di due terzi del disastro. L’altro terzo spetta alla Regione. Continuare… - Agenzia_Ansa : Scoprire o riscoprire i 'pinnettos', tipiche costruzioni pastorali che raccontano il mondo dei caprari sardi, attra… - glsiviero : Una regione della Polonia ha rinunciato a dichiararsi “zona libera dall’ideologia LGBT” (probabilmente per accedere… - cmqpiena : RT @ilpost: Una regione della Polonia ha rinunciato a dichiararsi “zona libera dall’ideologia LGBT” -

Ultime Notizie dalla rete : Una regione

La Stampa

I telefoni di punta venduti in Europa dal gigante cinese degli smartphone Xiaomi Corp hanno... La funzionalità del software del telefono Mi 10T 5G di Xiaomi è stata disattivata per ladell'...... anche se i primi riscontri tra gli abbonati sono già positivi perché il Friuli Venezia Giulia èterra di gente che ama la cultura; è anche lain Italia dove si legge di più, ma l'...Si è chiusa alle 18 di ieri la discussione in Consiglio regionale sulla legge di riordino dell'ordinamento regionale senza arrivare all'approvazione finale come invece era stato indicato dalla riunion ...I finanzieri del Comando Provinciale di Messina stanno dando esecuzione ad un'ordinanza emessa dal Tribunale peloritano che dispone, nei confronti di tre ...