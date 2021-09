Una nuova mostra racconta la magia Disney a Milano (Di giovedì 23 settembre 2021) Life&People.it Il Mudec di Milano accoglie una nuova mostra Disney. L’immaginario fantastico nato dal genio dell’indimenticabile Walt negli anni ’20 si concretizza in un’esposizione artistica che va al di là delle semplici immagini. Quello che i bambini (ma anche gli adulti, dopo tutto) vedono al cinema è infatti il prodotto di anni di ricerca, di lavoro, di sudore sui bozzetti cartacei e sulle immagini al computer. La mostra Disney al Mudec di Milano: l’arte di raccontare storie senza tempo Già, perché quello che i visitatori del museo avranno la possibilità di vedere con i loro occhi è il processo creativo dietro a questa straordinaria forma d’arte. Uno dei punti di forza dell’esposizione al Mudec sono le fonti di ispirazioni per i ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 23 settembre 2021) Life&People.it Il Mudec diaccoglie una. L’immaginario fantastico nato dal genio dell’indimenticabile Walt negli anni ’20 si concretizza in un’esposizione artistica che va al di là delle semplici immagini. Quello che i bambini (ma anche gli adulti, dopo tutto) vedono al cinema è infatti il prodotto di anni di ricerca, di lavoro, di sudore sui bozzetti cartacei e sulle immagini al computer. Laal Mudec di: l’arte dire storie senza tempo Già, perché quello che i visitatori del museo avranno la possibilità di vedere con i loro occhi è il processo creativo dietro a questa straordinaria forma d’arte. Uno dei punti di forza dell’esposizione al Mudec sono le fonti di ispirazioni per i ...

