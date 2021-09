Un Posto al Sole | anticipazioni 24 settembre | la rivelazione di Manlio

(Di giovedì 23 settembre 2021)Unalpuntata 24dal carcere fa unache potrebbe sconvolgere tutti gli equilibri.arrabbiato in carcere (via screenshot)I sospetti di Adele ricadono su Mauro, l’infermiere con il quale sembra avere una storia. Le rivelazioni fatte da Niko le hanno aperto gli occhi su tanti atteggiamenti e comportamenti che potrebbero renderlo un vero e proprio indiziato. Le indagini che il figlio di Renato e Franco stanno portando avanti adesso aprono questa nuova pista sulla quale si potrà lavorare per scagionare il nonno di Jimmy e Bianca. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Intanto, a Palazzo Palladini ci sono in corso due crisi di coppia molto pesanti. La prima riguarda Michele e ...

Anticipazioni puntata di Unalin onda venerdì 24 settembre 2021 :Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Unal. Nel corso della settimana che andrà dal 4 all' 8 ottobre, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Silvia divisa tra Michele e Giancarlo finirà per ...