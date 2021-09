Un posto al sole anticipazioni 24 settembre 2021: Manlio conosce l'aggressore di Susanna? (Di giovedì 23 settembre 2021) Un posto al sole torna domani, venerdì 24 settembre 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata: Manlio comincia a nutrire sospetti su una persona tornata dal passato di Susanna. Un posto al sole torna domani, venerdì 24 settembre 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Nelle anticipazioni Manlio sembra avanzare una nuova ipotesi sull'aggressione di Susanna. Adele è indecisa se raccontare o meno a Giulia e Niko del suo rapporto con Mauro, e del fatto che l'uomo non piacesse a Susanna. Manlio rivela che un altro personaggio, in passato molto vicino alla ragazza, si è rifatto vivo e potrebbe avere qualcosa da nascondere. Dopo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 settembre 2021) Unaltorna domani, venerdì 24, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata:comincia a nutrire sospetti su una persona tornata dal passato di. Unaltorna domani, venerdì 24, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Nellesembra avanzare una nuova ipotesi sull'aggressione di. Adele è indecisa se raccontare o meno a Giulia e Niko del suo rapporto con Mauro, e del fatto che l'uomo non piacesse arivela che un altro personaggio, in passato molto vicino alla ragazza, si è rifatto vivo e potrebbe avere qualcosa da nascondere. Dopo ...

