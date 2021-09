UK, in arrivo divieto per le sponsorizzazioni dal betting (Di giovedì 23 settembre 2021) Nuova mossa in arrivo nella battaglia alla ludopatia nel Regno Unito. Come riporta il Daily Mail, a partire dall’inizio del 2022 il Governo di Londra vieterà alle squadra di presentare uno sponsor di maglia derivante dal settore delle scommesse. Sarà inoltre preso in considerazione un divieto più ampio, che riguarderà le pubblicità, compresi i cartelloni L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) Nuova mossa innella battaglia alla ludopatia nel Regno Unito. Come riporta il Daily Mail, a partire dall’inizio del 2022 il Governo di Londra vieterà alle squadra di presentare uno sponsor di maglia derivante dal settore delle scommesse. Sarà inoltre preso in considerazione unpiù ampio, che riguarderà le pubblicità, compresi i cartelloni L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Uk, in arrivo divieto per le sponsorizzazioni dal betting: Nuova mossa in arrivo nella battagli… - CalcioFinanza : Regno Unito, il Governo è pronto a vietare gli sponsor di maglia derivanti dal settore delle scommesse… - AniefTorino : ?? Buone notizie: in arrivo deroga al divieto di nomina da messa a disposizione (MAD) per chi è inserito in GPS. - alesSarda2908 : RT @marina_catucci: Gli Stati Uniti toglieranno il divieto di viaggio per i passeggeri vaccinati dell'UE e del Regno Unito. Lo dice il Fina… - fefebaraonda : RT @marina_catucci: Gli Stati Uniti toglieranno il divieto di viaggio per i passeggeri vaccinati dell'UE e del Regno Unito. Lo dice il Fina… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo divieto Santarcangelo: da domani le modifiche al traffico e i parcheggi per la Fiera di San Michele ... subito dopo il mercato settimanale, alle ore 20 di lunedì 27 settembre sarà in vigore il divieto ... arrestato Bellaria, arrestato pusher ventiseienne bolognese Coriano: in dirittura d'arrivo la ...

Giro di Sicilia a Licata, ecco come cambia la viabilità L'arrivo della prima tappa del giro di Sicilia sarà in piazza Progresso a Licata. Verranno delimitati ...del pubblico sarà consentita nel rispetto delle norme anti - Covid che prevedono il divieto di ...

UK, in arrivo divieto per le sponsorizzazioni dal betting Calcio e Finanza Uk, in arrivo divieto per le sponsorizzazioni dal betting Nuova mossa in arrivo nella battaglia alla ludopatia nel Regno Unito. Come riporta il Daily Mail, a partire dall’inizio del 2022 il Governo di Londra vieterà alle squadra di presentare uno sponsor di ...

Giro di Sicilia a Licata, ecco come cambia la viabilità L’arrivo della prima tappa del giro di Sicilia sarà in piazza Progresso a Licata. Verranno delimitati gli accessi presenti sulle ...

... subito dopo il mercato settimanale, alle ore 20 di lunedì 27 settembre sarà in vigore il... arrestato Bellaria, arrestato pusher ventiseienne bolognese Coriano: in dirittura d'la ...L'della prima tappa del giro di Sicilia sarà in piazza Progresso a Licata. Verranno delimitati ...del pubblico sarà consentita nel rispetto delle norme anti - Covid che prevedono ildi ...Nuova mossa in arrivo nella battaglia alla ludopatia nel Regno Unito. Come riporta il Daily Mail, a partire dall’inizio del 2022 il Governo di Londra vieterà alle squadra di presentare uno sponsor di ...L’arrivo della prima tappa del giro di Sicilia sarà in piazza Progresso a Licata. Verranno delimitati gli accessi presenti sulle ...