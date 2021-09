Uefa raddoppia il montepremi degli Europei femminili 2022 (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Comitato Esecutivo Uefa riunitosi ieri a Chiinu (Moldavia) e ha approvato un sostanzioso aumento dei premi distribuiti alle squadre partecipanti, oltre a un nuovo modello di distribuzione, prima ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Comitato Esecutivoriunitosi ieri a Chiinu (Moldavia) e ha approvato un sostanzioso aumento dei premi distribuiti alle squadre partecipanti, oltre a un nuovo modello di distribuzione, prima ...

