Tv e giornali senza ritegno Negazionisti della realtà a reti unificate contro il M5S Conte accolto ovunque da piazze gremite Ma sui media di regime diventano vuote

(Di giovedì 23 settembre 2021) Fra le tante balle che giornaloni, Tv in mano ad imprenditori privati e Rai lottizzata dai vecchi partiti hanno urlato in questi anniil M5S c’era la sprezzante definizione di “antipolitica”. Era (ed è) una bugia, una delle tante bugie spacciate per dogma da un sistematico asfittico, autoreferenziale, ripiegato su se stesso, declinante e indissolubilmente legato al vecchio sistema di potere che ha dominato in Italia negli ultimi trent’anni. I cani da guardia non del potere ma dell’alternativa a quel potere (caso unico al mondo!) negli ultimi dieci anni hanno attaccato una forza politica libera non già criticandone i difetti, attività sacrosanta e utile a tutti, ma inventandosi un Movimento Cinque Stelle totalmente diverso da quel che è, e dipingendolo di volta in volta come un pericolo per la democrazia – benché fosse l’unica forza aperta ...