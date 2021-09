(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. - "Dal 2015 collaboriamo con Fondazione Veronesi e abbiamo già finanziato 17 borse di studio per la. Un risultato sicuramente importante, ma per noi è anche importante vedere ...

Tumori, Penati (Qvc Italia): 'Sosteniamo la ricerca con 'Shopping4Good''

Così Paolo, Ceo di Qvc Italia, in occasione della presentazione della campagna 'Shopping4Good' al lavoro di Fondazione Umberto Veronesi per supportare la ricerca e la sensibilizzazione sulla lotta ai tumori.