Tullio De Piscopo e il cancro al fegato | ' Mi dissero che avevo sei mesi di vita Ho pensato all' eutanasia'

Il leggendario musicista napoletanoDeoggi è stato ospite a "Storie Italiane" , il programma condotto da Serena Bortone su Rai1. Il batterista e cantautore ha parlato della sua carriera e della sua infanzia, della morte ...De, nel corso della puntata odierna di Storie Italiane su Rai 1, ha parlato del cancro al fegato che lo ha colpito nel 2012. 'Non volevo dare fastidio a nessuno, per questo avevo deciso ...La storia di Tullio De Piscopo: la malattia e l'eutanasia in Svizzera per la paura di morire a causa del cancro ...Tullio De Piscopo, nel corso della puntata odierna di Storie Italiane su Rai 1, ha parlato del cancro al fegato che lo ha colpito nel 2012. “Non volevo dare fastidio a nessuno, per questo avevo decis ...