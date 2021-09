Tridico | “Ora salario minimo contro il lavoro povero e riattivazione del decreto Dignità Il reddito di cittadinanza va reso più inclusivo”

(Di giovedì 23 settembre 2021) “E’ il momento di mettere in campo interventila precarietà ed i salari bassi e poi occorre favorire l’occupazione di donne e giovani. Perché la crescita c’è ed forte ma deve essere inclusiva. Mentre una crescita trainata da unche non è stabile certo non lo è”. Il presidente dell’Inps Pasquale, intervistato da La Stampa, chiede che venga riattivato ilscardinato dalla maggioranza e rilancia sulla necessità di unche il governo Draghi ha tolto in extremis dalla versione finale del Recovery plan. “Se avessimo una legge sulla rappresentanza ed una legge che consente di evitare il dumping salariale“, spiega rispondendo a una domanda sulle resistenze dei sindacati (che temono un indebolimento della contrattazione ...

"E' il momento di mettere in campo interventi contro la precarietà ed i salari bassi e poi occorre favorire l'occupazione di donne e giovani. Perché la crescita c'è ed forte ma deve essere inclusiva."E' il momento di mettere in campo interventi contro la precarietà ed i salari bassi e poi occorre favorire l'occupazione di donne e giovani. Perché la crescita c'è e forte ma deve essere inclusiva".