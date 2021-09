Tridico conferma: quarantena equiparata a malattia, 900 milioni di risorse (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – La quarantena dei lavoratori che hanno avuto un contatto con un contagiato sarà equiparata alla malattia anche per il 2021. Lo conferma il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in una intervista a Rainews24 sottolineando che per la misura valida fino alla fine dell’anno dovrebbero essere stanziati 900 milioni. Parlando del Reddito di cittadinanza – ha detto – “è un reddito minimo, un dividendo sociale che lo Stato decide di dare a tutti coloro che sono sotto una soglia proprio perchè è un reddito minimo. Succede in tutti i Paesi avanzati, in tutti i paesi europei ed è una pietra miliare del welfare avanzato. Dopo di che la politica attiva deve prendersi cura di coloro che possono lavorare soprattutto. Oltre i due terzi dei beneficiari del reddito di cittadinanza sono ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Ladei lavoratori che hanno avuto un contatto con un contagiato saràallaanche per il 2021. Loil presidente dell’Inps, Pasquale, in una intervista a Rainews24 sottolineando che per la misura valida fino alla fine dell’anno dovrebbero essere stanziati 900. Parlando del Reddito di cittadinanza – ha detto – “è un reddito minimo, un dividendo sociale che lo Stato decide di dare a tutti coloro che sono sotto una soglia proprio perchè è un reddito minimo. Succede in tutti i Paesi avanzati, in tutti i paesi europei ed è una pietra miliare del welfare avanzato. Dopo di che la politica attiva deve prendersi cura di coloro che possono lavorare soprattutto. Oltre i due terzi dei beneficiari del reddito di cittadinanza sono ...

Advertising

frafuxa : RT @mentecritica: Ricapitoliamo: lo smart working è il male assoluto perché a pranzo non mangi la pizzetta, però se stai in quarantena a ca… - mentecritica : Ricapitoliamo: lo smart working è il male assoluto perché a pranzo non mangi la pizzetta, però se stai in quaranten… -

Ultime Notizie dalla rete : Tridico conferma Tridico conferma: quarantena equiparata a malattia, 900 milioni di risorse La quarantena dei lavoratori che hanno avuto un contatto con un contagiato sarà equiparata alla malattia anche per il 2021. Lo conferma il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in una intervista a Rainews24 sottolineando che per la misura valida fino alla fine dell'anno dovrebbero essere stanziati 900 milioni. Parlando del ...

Quarantena Covid, paga l'Inps anche nel 2021. "Equiparata alla malattia" "Succederà quello successo nel 2020 - le parole di Tridico - . Se c'è una quarantena volontaria perché si è avuto un contatto, verrà equiparata alla malattia". Quindi la conferma: "Il governo ha ...

Tridico conferma: quarantena equiparata a malattia, 900 milioni di risorse Borsa Italiana Tridico conferma: quarantena equiparata a malattia, 900 milioni di risorse La quarantena dei lavoratori che hanno avuto un contatto con un contagiato sarà equiparata alla malattia anche per il 2021.

Quarantena Covid, paga l'Inps anche nel 2021. "Equiparata alla malattia" Roma, 23 settembre 2021 - Caso chiuso sulla quarantena per Covid. Anche per il 2021 sarà l'Inps a pagare i lavoratroi che hanno avuto i contatti con un contahìgiato e non possono quindi svolgere la lo ...

La quarantena dei lavoratori che hanno avuto un contatto con un contagiato sarà equiparata alla malattia anche per il 2021. Loil presidente dell'Inps, Pasquale, in una intervista a Rainews24 sottolineando che per la misura valida fino alla fine dell'anno dovrebbero essere stanziati 900 milioni. Parlando del ..."Succederà quello successo nel 2020 - le parole di- . Se c'è una quarantena volontaria perché si è avuto un contatto, verrà equiparata alla malattia". Quindi la: "Il governo ha ...La quarantena dei lavoratori che hanno avuto un contatto con un contagiato sarà equiparata alla malattia anche per il 2021.Roma, 23 settembre 2021 - Caso chiuso sulla quarantena per Covid. Anche per il 2021 sarà l'Inps a pagare i lavoratroi che hanno avuto i contatti con un contahìgiato e non possono quindi svolgere la lo ...