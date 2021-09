“Tre piani”, Margherita Buy sull’assenza di Nanni Moretti: “Vorrei saperlo anch’io” (Di venerdì 24 settembre 2021) L’attrice Margherita Buy parla dell’assenza di Nanni Moretti in conferenza stampa di Tre piani Grande assente alla conferenza stampa di Tre piani, il regista Nanni Moretti e gli interpreti uomini. Il motivo? Non si sa, forse per scelta ben precisa. Presenti invece le attrici Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Elena Lietti e Denise Tantucci, che sono rimaste un po’ spiazzate alla domanda sul fatto che non ci fossero i loro colleghi uomini. “Dovete chiederlo a Nanni perché, anche noi vorremmo saperlo“ ha replicato ironica la Buy ai giornalisti durante la conferenza stampa. “Va considerato che Nanni abbia, per la prima volta, girato un film da un romanzo e che lo abbia fatto nel massimo rispetto ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 24 settembre 2021) L’attriceBuy parla dell’assenza diin conferenza stampa di TreGrande assente alla conferenza stampa di Tre, il registae gli interpreti uomini. Il motivo? Non si sa, forse per scelta ben precisa. Presenti invece le attriciBuy, Alba Rohrwacher, Elena Lietti e Denise Tantucci, che sono rimaste un po’ spiazzate alla domanda sul fatto che non ci fossero i loro colleghi uomini. “Dovete chiederlo aperché, anche noi vorremmo“ ha replicato ironica la Buy ai giornalisti durante la conferenza stampa. “Va considerato cheabbia, per la prima volta, girato un film da un romanzo e che lo abbia fatto nel massimo rispetto ...

