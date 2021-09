Tre miliardi per contrastare il caro-bollette. E torna l'indennità di quarantena (Di giovedì 23 settembre 2021) Stanziamento di 900 milioni per rifinanziare la quarantena che tornerebbe ad essere equiparata a una malattia e quindi pagata dall’Inps Leggi su rainews (Di giovedì 23 settembre 2021) Stanziamento di 900 milioni per rifinanziare lache tornerebbe ad essere equiparata a una malattia e quindi pagata dall’Inps

Advertising

simabastaroghi : Quota raggiunta. Ha detto cingolani che la terra è “progettata per tre miliardi di persone”… possiamo fermarci qui… - MuredduGiovanni : RT @francoliver2: Ma Cingolani, ministro della transizione ecologica, il quale asserisce che il mondo è progettato per ospitare tre miliar… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @michele_geraci: Purtroppo, non capiamo che si sono settori dove la scala e dominanza mondiale è tutto Intel investe in #EU 20 miliardi… - francoliver2 : Ma Cingolani, ministro della transizione ecologica, il quale asserisce che il mondo è progettato per ospitare tre… - Renato74882294 : @quattremmezza @BCarazzolo Assolutamente d'accordo. Ma non pensare che il mio sia un ragionamento dispersivo o astr… -