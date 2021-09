Trattativa Stato-mafia, verdetto ribaltato: assolti Dell’Utri e gli ex ufficiali dei carabinieri (Di giovedì 23 settembre 2021) Sentenza rovesciata al processo di secondo grado a Palermo sulla Trattativa Stato-mafia. La Corte d’assise d’appello del capoluogo siciliano ha assolto il senatore Marcello Dell’Utri (a sinistra nella foto) e gli ex ufficiali del Ros Mario Mori (a destra nella foto), Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. Per gli imputati l’accusa era di minaccia ad un Corpo politico dello Stato. In primo grado avevano tutti ricevuto condanne molto severe. Adesso, oltre alle assoluzioni, i giudici hanno dichiarato prescritte le accuse al pentito Giovanni Brusca. Pena ridotta al boss Leoluca Bagarella. Confermata la condanna del capomafia Nino Cinà. Dell’Utri “non ha commesso il fatto“ Per il boss Leoluca Bagarella i giudici hanno riqualificato il reato in tentata ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 settembre 2021) Sentenza rovesciata al processo di secondo grado a Palermo sulla. La Corte d’assise d’appello del capoluogo siciliano ha assolto il senatore Marcello(a sinistra nella foto) e gli exdel Ros Mario Mori (a destra nella foto), Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. Per gli imputati l’accusa era di minaccia ad un Corpo politico dello. In primo grado avevano tutti ricevuto condanne molto severe. Adesso, oltre alle assoluzioni, i giudici hanno dichiarato prescritte le accuse al pentito Giovanni Brusca. Pena ridotta al boss Leoluca Bagarella. Confermata la condanna del capoNino Cinà.“non ha commesso il fatto“ Per il boss Leoluca Bagarella i giudici hanno riqualificato il reato in tentata ...

